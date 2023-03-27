Strong to Severe Storms Possible Today (Monday)

Severe Thunderstorm Watch issued March 27 at 11:02AM EDT until March 27 at 6:00PM EDT by NWS Charleston SC
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
92 IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES
IN SOUTHEAST GEORGIA
BRYAN BULLOCH CANDLER
CHATHAM EFFINGHAM EVANS
JENKINS LIBERTY LONG
MCINTOSH SCREVEN TATTNALL
IN SOUTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN SOUTHEAST SOUTH CAROLINA
BEAUFORT HAMPTON JASPER
THIS INCLUDES THE CITIES OF BEAUFORT, BLUFFTON, CLAXTON, DARIEN,
ESTILL, FORT STEWART, GARDEN CITY, GLENNVILLE, HAMPTON,
HARDEEVILLE, HILTON HEAD ISLAND, HINESVILLE, LUDOWICI, METTER,
MILLEN, PEMBROKE, POOLER, REIDSVILLE, RICHMOND HILL, RIDGELAND,
RINCON, SAVANNAH, SPRINGFIELD, STATESBORO, SYLVANIA,
TYBEE ISLAND, VARNVILLE, AND YEMASSEE.